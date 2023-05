Caro affitti, Sala: "Canoni concordati per studenti"

Sostegno per la realizzazione di nuovi studentati, la richiesta di una legge al Governo sugli Airbnb per limitare affitti brevi, fondo a sostegno degli affitti, riduzione delle case sfitte, tavolo con le parti sociali per il canone concordato delle stanze singole.

Il sindaco nel suo podcast: "Stiamo lavorando su alcuni percorsi: sostegno a chi intende realizzare nuovi studentati o la richiesta al Governo di una legge sugli Airbnb"

Sono i "percorsi" ai quali sta lavorando il Comune di Milano, come ha spiegato il sindaco Beppe Sala, nel suo podcast 'Buongiorno Milano". "Stiamo lavorando su alcuni percorsi: sostegno a chi intende realizzare nuovi studentati o la richiesta al Governo di una legge sugli Airbnb che restituisca alla città affitti stabili, un fondo a sostegno degli affitti - ha spiegato - la riduzione del numero case sfitte e metterle sul mercato e un tavolo con parti sociali per un canone concordato relativo alle stanze singole".

Sala: "Ne abbiamo discusso a Palazzo Marino", sede del Comune, "con i rettori, le rettrici e i rappresentati degli studenti"

Di questo "abbiamo discusso a Palazzo Marino", sede del Comune, "con i rettori, le rettrici e i rappresentati degli studenti" e nella serata di ieri "ero all'assemblea con gli studenti per riaffrontare la questione". "A Milano c'è un problema di caro affitti, è evidente ed è inutile negarlo. Lo sto dicendo da qualche settimana: non è un problema che si ferma a Milano tanto è vero che molti miei colleghi sindaci e sindache mi dicono che anche da loro il problema si sta manifestando", ha sottolineato.