Caro energia, Fontana: "Rsa e ospedali lombardi iniziano a essere in crisi"

Caro energia, Fontana: "Rsa e ospedali lombardi iniziano a essere in difficoltà"

“Le Rsa, che sono realtà essenziali per il nostro territorio, hanno già detto che non riescono a stare in piedi” a causa del caro energia. “Noi con gli ospedali ce la facciamo a stare in piedi, ma iniziamo a essere in difficoltà. Il governo e l’Europa devono intervenire. Dobbiamo fare in modo che la forza dell’Europa diriga le scelte del futuro”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2022 all’Autodromo Nazionale Monza, sul tema dei costi energetici. “La mia preoccupazione l’avevo già espressa nello scorso anno alla fine di settembre. Il 26 feci la prima uscita dove esprimevo la preoccupazione per gli aumenti ingiustificati dei costi dell’energia”, ha ricordato poi Fontana, aggiungendo che: “I problemi sono a livello imprenditoriale perché le aziende non riescono ad assorbire questo costo aggiuntivo, ma anche delle attività ordinarie, come appunto le Rsa”.

Caro energia, Sala: "A lavoro con A2A per trovare le soluzioni migliori"

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala, presente al medesimo evento, ha parlato di caro energia a Milano: “Nella logica dello smart working, verrebbe da frazionare questa modalità di lavoro per mantenere una certa densità di frequentazione degli uffici, ma se si vuole risparmiare energia meglio chiudere il venerdì che il mercoledì, perché se si chiude il mercoledì ora che si spegne e riaccende tutto è un problema. Tutto credo girerà intorno alla riflessione sui tempi della città e cioè, appunto, dagli impianti di Milanosport ai nostri uffici. Ci stiamo lavorando”.

A chi gli ha chiesto se è d’accordo con il piano termosifoni presentato dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, Sala ha risposto: “Credo sia necessario, ma quelle saranno formule generali per tutto il Paese, noi stiamo cercando una formula specifica per Milano”. “Stiamo lavorando con A2a e Politecnico per capire quali sono le soluzioni migliori – ha ribadito il primo cittadino -. Non vogliamo dare risposte rapide ma magari inefficaci”.