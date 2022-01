Caro energia, la politica esulta. Ma per le imprese non è abbastanza. Rumors

Contenti, ma non troppo, sulla vicenda del caro energia. Il fuoco non è spento ma cova sotto la cenere delle dichiarazioni soddisfatte. La prima, quella del presidente Attilio Fontana: "Il pressing dei ministri della Lega Giorgetti, Stefani e Garavaglia ha prodotto effetti importanti. Un risultato particolarmente rilevante per la Lombardia e per le imprese della nostra regione, locomotiva economica-produttiva del Paese". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la notizia riguardante le 'bollette energetiche' e l'annullamento degli oneri di sistema a tutte le imprese per primo trimestre.

Anche Guido Guidesi, l'assessore regionale allo Sviluppo Economico che per primo aveva sollevato la questione, attivando tutti i livelli istituzionali, si dichiara almeno parzialmente soddisfatto: "Attendiamo di vedere i testi per valutarne gli effetti, sicuramente il segnale arrivato dal Governo sul costo energia e sui ristori è apprezzabile e fondamentale. Viste le risorse stanziate possiamo parlare di un positivo primo step".

Ma imprese e associazioni di categoria non sono ancora soddisfatte

Si tratta di una soddisfazione legata a quello che deve però essere necessariamente considerato solo come un primo step. Ne è consapevole l'assessore Guidesi, concorde con il mondo delle imprese e delle associazioni di categoria. Le quali, stando a rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano, sono ancora molto lontane dal considerare soddisfacente l'obiettivo raggiunto. Non basta, si dice nel mondo delle imprese, che stanno continuando a pensare a una pressione istituzionale perché il problema non è risolto. Il fuoco cova ancora, sotto la cenere.

