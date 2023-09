Caroaffitti, blitz degli universitari all'ufficio scolastico lombardo

Nuovo blitz degli studenti universitari di Cambiare Rotta all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in via Polesine, a Milano, nella data di mobilitazione nazionale contro il caroaffitti. Gli studenti denunciano infatti che "dopo le mobilitazioni che la scorsa primavera che hanno visto centinaia di studenti mettere le tende davanti alle università di tutta Italia e portare le loro rivendicazioni fin sotto il Ministero dell'Università e della Ricerca, nulla è cambiato".

"Governo e ministero non hanno attuato nessun tipo di iniziativa"

Secondo l'organizzazione studentesca "il Governo e il ministero non hanno attuato nessun tipo di politica strutturale, mentre gli organismi regionali e comunali mettono in campo finte soluzioni ai limiti dell'assurdo, come la proposta dell'Assessore alla Casa e Piano Quartieri" del comune di Milano, Pierfrancesco Maran, "di riqualificare le case popolari e metterle a bando per gli studenti, tentando di dividere due categorie, i giovani e le classi popolari, che sono in realtà accomunate dalla stessa condizione di precarietà e che sono unite nella lotta per il diritto all'abitare".