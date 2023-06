Carol Maltesi, l'assassino evita l'ergastolo: 30 anni a Davide Fontana

Condannato a trenta anni di carcere Davide Fontana, il 44enne che ha ucciso la 26enne Carol Maltesi a Rescaldina, Milano.

E' la sentenza dei giudici del tribunale di Busto Arsizio, che hanno escluso l'aggravante della premeditazione, dei motivi abbietti e le sevizie. Pena dunque più mite rispetto all'ergastolo chiesto dall'accusa. Ma la difesa è riuscita ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, con l'annullamento delle aggravanti.

L'amarezza della zia di Carol Maltesi: "Una vergogna, tra dieci anni sarà fuori"

La zia della vittima ha commentato amaramente: "È una vergogna, mia nipote l'ergastolo lo ha avuto a vita, così come sua madre e il mio nipotino. Con tutto quello che succede, tra dieci anni sarà fuori e potrà rifarsi una vita, mia nipote a 26 anni non torna più".

Il delitto di Rescaldina: Fontana non voleva che Carol Maltesi si allontanasse

Il delitto si consumò nel gennaio 2022. Maltesi, dopo una breve relazione con Fontana, con il quale girava qualche video per "Only fans" in epoca di pandemia, aveva deciso di trasferirsi a Verona per stare vicino al suo bambino, avuto da una precedente relazione. Decisione non accettata da Fontana, che prese in trappola Carol Maltesi con la scusa di un gioco erotico da pubblicare su Only Fans, per poi colpirla con un martello e finirla con un colpo alla gola. Poi fece a pezzi il corpo, conservandolo in un congelatore acquistato su Amazon, fino a quando abbandonò i resti nelle campagne di Brescia.