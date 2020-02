Caronno Pertusella, ciclista travolta e uccisa da camion nel Varesotto

Una ciclista e' stata travolta e uccisa a Caronno Pertusella (Varese) questa mattina intorno alle 10.30. La donna di 64 anni era sulla strada in bicicletta quando e' stata investita da un mezzo della nettezza urbana di Econord. Sul posto la Croce Rossa, ambulanza e automedica, oltre ai carabinieri della compagnia di Saronno. Soccorsa dal 118, la 64enne e' stata trasportata a Garbagnate Milanese in ospedale in codice rosso dove e' morta subito dopo il ricovero. La Procura di Busto Arsizio ha disposto l'autopsia.