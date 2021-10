Carpisa, nuovo store in Galleria a Milano per i 20 anni del marchio

Nuovo maxi store di Carpisa a Milano: il marchio di pelletteria e valigeria festeggia i 20 anni di apertura del nuovo negozio regalandosi per fine novembre un punto vendita di 400 metri quadrati su due piani in corso Vittorio Emanuele, che andrà a sostituire qindi quello da 80 metri quadrati, destinato ad ospitare l’insegna Miriade.

“L’apertura è significativa perché abbiamo deciso di dare uno spazio importante a Carpisa e perché avviene dopo un momento difficile come è stato il 2020”, ha spiegato a Pambianconews Gianluigi Cimmino, AD di Pianoforte Holding. “L’anno del Covid ci ha colpito duramente ma stiamo spingendo sull’acceleratore della ripresa. E, ancora più significativo, sta avvenendo anche nel settore valigeria, che era stato indebolito dalla pandemia a causa delle restrizioni nei viaggi. Ora, invece, stiamo recuperando terreno più velocemente delle previsioni stilate in base alla stima di ripresa dei viaggi. Nel nostro caso siamo a livello pre-Covid anche per il segmento dei prodotti da viaggio”. Il gruppo conta di raggiungere i 340 milioni di euro nel 2022. Nel 2019 i ricavi di Pianoforte Holding si attestavano a 320 milioni di euro.

riposizionamento di Carpisa, spiega ancora Cimmino: “Abbiamo lavorato per dare un’immagine ancora più sostenibile, aumentando le linee dedicate appunto alla sostenibilità e sviluppando anche prodotti professionali e business in chiave moderna. Ci siamo focalizzati anche sul binomio qualità/prezzo senza dare troppo spazio alle promozioni”, aggiunge Cimmino. Oltre al retail, il gruppo è impegnato nel potenziamento anche del canale online “che al momento pesa per il 5% e arriverà al 12% del fatturato in tre anni”.

In occasione del ventennale del marchio, Carpisa ha lanciato la campagna di comunicazione ‘Carpisa 20 anni, per tutti’ che punta su persone comuni eterogenee per età, background, etnia e genere. I protagonisti della campagna indossano borse da donna e da uomo, valigie ed accessori, pensati in questa nuova decade anche in ottica sostenibile, green oriented.