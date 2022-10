Carretta: Moratti? "Finchè è vice-presidente non gioca con noi"

Letizia Moratti è la vicepresidente di Fontana, questa telenevola che sta andando avanti è molto triste. Al di là dei giudizi personali, finché resta vicepresidente è evidente che gioca in un campo diverso rispetto al nostro. Non aspetteremo l'esito di questa storia che è tutta interna al centrodestra". Così Niccolò Carretta, consigliere regionale e segretario regionale di Azione in Lombardia, commenta la possibilità di un appoggio dei centristi ad una eventuale candidatura di Letizia Moratti in vista delle elezioni regionali in Lombardia, questa mattina a margine di una conferenza stampa a palazzo Pirelli.

Carretta: "Non possiamo arrivare a parlare con i 5 Stelle"

"Se c'è una parte del Pd che ci guarda con interesse siamo assolutamente pronti a dialogare, però con i paletti che abbiamo sempre messo. Uno su tutti, non possiamo arrivare a parlare con il M5s". Così Niccolò Carretta, consigliere regionale e segretario regionale di Azione in Lombardia, questa mattina a margine di una conferenza stampa a palazzo Pirelli. "Azione- aggiunge Carretta- è al lavoro per una proposta di rinnovamento della Lombardia, ma deve essere una proposta riformista e coerente con il lavoro che stiamo facendo a livello nazionale. Non può essere un ammasso confuso di più sigle 'contro qualcosa', ma una proposta che guardi a tutti i cittadini lombardi e che lo faccia in maniera assolutamente coerente".

Carretta: "Le primarie non sono un'opzione percorribile al momento"

"Le primarie non sono un'opzione percorribile al momento. Riteniamo che il tempo sia poco e quindi dobbiamo lavorare per cercare un profilo autorevole che possa portare avanti il nostro programma. Siamo a lavoro con una proposta da rivolgere a chi ci sta e vogliamo partire entro la fine dell'anno". Così Niccolò Carretta, consigliere regionale e segretario regionale di Azione in Lombardia, commenta l'ipotesi primarie per la scelta del candidato del centrosinistra in vista delle elezioni regionali in Lombardia, questa mattina a margine di una conferenza stampa a palazzo Pirelli. L'idea delle primarie, lanciata dall'assessore alla Casa del comune di Milano Pierfrancesco Maran, non piace quindi a Carretta che però ringrazia Maran "per la stima, sicuramente ricambiata da parte mia e di Azione"