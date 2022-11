Carretta (Azione): "Noi aperti a ticket Moratti-PD"

"Mi sembra che il segretario regionale del Pd abbia chiuso a questa ipotesi. Non so che cosa uscirà dalla direzione del Pd, so che noi stiamo lavorando su un progetto che continua a essere aperto". Sulla proposta del sindaco di Bergamo di un ticket tra un candidato presidente forte del Pd e Letizia Moratti come vice, in vista delle prossime Regionali lombarde, lo ha detto il consigliere regionale di Azione Lombardia, Niccolò Carretta, in tema di elezioni regionali lombarde.

Carretta: "Serve uno schema veramente coraggioso2

"Oggi - ha continuato Carretta - leggiamo delle riflessioni di Nando dalla Chiesa e Ferruccio De Bortoli, che non mi sembrano esponenti della destra reazionaria lombarda, e siamo convinti che si possa costruire uno schema nuovo, vincere in Lombardia per chi proviene dall'opposizione da 30 anni implica" . Carretta insiste , quindi, sulla necessità di " uno schema veramente coraggioso. Noi questo coraggio lo stiamo mettendo in campo con degli sforzi di sintesi, dall'altra parte mi sembra che ci sia un volersi costantemente cullare nella 'comfort zone' della perenne opposizione che non è quello che interessa a noi".