Carriere alias, Fdi ritira la mozione. Zan: “Furia ideologica della destra”

“La mozione verrà ritirata e rinviata”. Con queste parole Christian Garavaglia, capogruppo di Fdi in Lombardia, annuncia il ritiro della mozione con cui Regione Lombardia vuole vietare la “carriera alias” nella scuole, attiva già in 29 plessi della Regione.

Cosa si intende con “carriera alias”

La carriera alias è un protocollo con cui diverse scuole fanno comparire, nella burocrazia interna (documenti, registri di classe e così via), il nome che corrisponde all'identità di genere dello studente, anche se diverso da quello anagrafico. Diverse università e scuole hanno già avviato questo protocollo. In Lombardia la minaccia di vietarla aveva allarmato le opposizioni.

Alessandro Zan: “La furia ideologica della destra prevarica la legge e il buonsenso: si fermino”

Sul tema anche l’intervento del deputato del Pd, Alessandro Zan: "La mozione contro le carriere alias che Fratelli d'Italia vuole far approvare in Consiglio Regionale della Lombardia è un attacco inedito all'autonomia scolastica, non solo ai diritti degli studenti. La furia ideologica della destra prevarica la legge e il buonsenso: si fermino".