Carriere alias, la manifestazione degli studenti lombardi

Carriere alias, sono scesi in piazza gli studenti della Lombardia. Nella serata di lunedì 11 settembre mobilitazione a Milano: "Oggi come studenti e collettivi di tutta la Lombardia ci siamo mobilitati sotto Regione perché siamo stanchi di avere i nostri corpi e le nostre identità strumentalizzate per giochi politici'', ha affermato in una nota Jacopo Cappa, dell'esecutivo dell'Unione degli studenti Lombardia (Uds). Alle carriere alias era dedicata una mozione di Fratelli d'Italia, che però non verrà discussa nella seduta di oggi.

Il 43% degli studenti trans abbandona gli studi alle superiori

Gli studenti, riferisce Adnkronos, rivendicano le carriere alias in tutte le scuole, in favore degli studenti trans lombardi, che - fanno sapere - abbandonano gli studi durante le superiori nel 43% dei casi. ''Vogliamo l'approvazione e la tutela delle carriere alias nelle nostre scuole e in tutta la regione e continueremo a rivendicare una scuola realmente tutelante e transfemminista in piazza il 17 novembre, sciopero studentesco internazionale, perché sui nostri corpi decidiamo noi", conclude Lux Callari, esecutivo dell'Uds Lombardia. «Viviamo un mondo pieno di discriminazioni, e per questo cerchiamo di cambiarlo.

Vogliamo che la scuola pubblica rimanga un luogo dove ogni persona possa essere aiutata e sostenuta per essere pienamente se stessa. Le carriere allias nelle scuole è una pratica che noi ci auguriamo possa diffondersi per migliorare l'inclusione tra gli studenti", ha affermato il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Onorio Rosati durante il presidio davanti a Palazzo Pirelli.