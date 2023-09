Carriere alias nelle scuole, Fdi non ha presentato la mozione

"Ale 12.30 di oggi, termine ultimo per chiedere l'iscrizione delle mozioni alla seduta di Consiglio" regionale della Lombardia "di martedì prossimo, non è pervenuta alcuna richiesta per la discussione del documento sulle carriere alias, sottoscritto dal gruppo Fratelli d'Italia e da pochi altri consiglieri". Lo hanno sottolineato in una nota Luca Paladini e Michela Palestra (Patto Civico), consigliri regionali del Patto Civico in Lombardia.

Patto Civico: "La discussione si può considerare esaurita visto il carattere visibilmente discriminatorio del suo impianto"

"Salvo la remota eventualità, del tutto inaccettabile, che la mozione possa essere proposta come urgente direttamente in fase di seduta, la discussione si può considerare esaurita visto il carattere visibilmente discriminatorio del suo impianto" hanno aggiunto. I due esponenti dell'opposizione trovano infine "auspicabile immaginare, a pochi a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, che una parte consistente dei consiglieri di centrodestra abbia ben compreso come la difesa del sistema scolastico non passi dall'attacco ai diritti delle persone transgender".