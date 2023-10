Carriere alias, non passa la mozione: il Consiglio la boccia di un soffio

Non passa in Lombardia la mozione di FdI contro le carriere alias nelle scuole. In Consiglio regionale, infatti, nonostante i 35 voti favorevoli a fronte di 33 contrari e 4 astenuti, la mozione non ha raggiunto la maggioranza ed è stata quindi bocciata con voto segreto.

Negli ultimi mesi l'iniziativa di Fdi (primo firmatario il consigliere Giacomo Zamperini) aveva fatto discutere

Negli ultimi mesi l'iniziativa di Fdi (primo firmatario il consigliere Giacomo Zamperini) aveva fatto discutere, anche nella stessa maggioranza di centrodestra. Il testo, modificato e posticipato più volte, è stato sottoscritto soltanto da alcuni consiglieri della Lega, mentre Forza Italia si era inizialmente smarcata, lasciando poi libertà di voto ai consiglieri.

Majorino: "Una bella dimostrazione del consiglio regionale lombardo che ha rifiutato quest'azione scellerata da parte della destra"

Riguardo la bocciatura da parte del Consiglio regionale della Lombardia sulla mozione contro le carriere alias nelle scuole, "credo che sia una bella dimostrazione del consiglio regionale lombardo che ha rifiutato quest'azione scellerata da parte della destra che vuole decidere sulla vita delle ragazze e dei ragazzi". Lo ha affermato Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd al Pirellone.

Una "bella dimostrazione in controtendenza con altri episodi. Siamo molto soddisfatti perche' crediamo che sia importante che la vita vera non si faccia condizionare dalle scelte politiche. Evidentemente c'e' qualche conflitto interno alla destra su altre questioni". In riferimento al voto contrario dichiarato da Giulio Gallera (Forza Italia) rispetto alla mozione, "è stato molto esplicito, alla luce del sole. Poi nel voto segreto si è riversato anche un livello di conflitto tra le componenti politiche del centrodestra che magari c'entrano anche poco con questa vicenda. Però è importante soprattutto per la vita vera dei ragazzi e delle ragazze".

Anche Luca Paladini (Patto Civico) ha espresso la sua soddisfazione sulla bocciatura della mozione

Anche Luca Paladini (Patto Civico) ha espresso la sua soddisfazione sulla bocciatura della mozione: "Il risultato e' davvero importante da un punto di vista politico. In questo momento io penso piu' che alla soddisfazione nostra a quanto è una ragione di sollievo per i ragazzi e le ragazze di questa regione che non si vedranno imposte delle regole restrittive e oscurantiste che arrivano da questa istituzione, regole che rischiano di minare anche la loro serenita' in rapporto al loro percorso scolastico. Credo che quella di oggi sia una vittoria degli studenti e delle studentesse che hanno manifestato per tre volte fuori da questo luogo per chiedere liberta', laicita' e autodeterminazione. Oggi per loro e noi è una bellissima giornata".