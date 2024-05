FNM, bando per restauro Carrozza storica

Carrozza storica FNM AZ135, pubblicato bando per restauro con allestimento bar

Attraverso un apposito bando, già pubblicato, FERROVIENORD promuove la revisione generale, il ripristino e il recupero della Carrozza storica AZ135 del 1924, che fa parte del “Parco Storico FNM”. La gara prevede, tra le altre cose, che nella vettura sia inserito un bar realizzato secondo l’allestimento delle vetture dell’epoca, completamente funzionante, per il servizio ai viaggiatori durante viaggi, manifestazioni e altri eventi.

La carrozza Z 135

Il restauro dovrà essere effettuato garantendo la massima coerenza tecnica ed estetica con le vetture già ristrutturate da FERROVIENORD della stessa flotta AZ. Nella configurazione attuale la carrozza AZ135 è composta da due comparti interni con corridoio centrale ed è allestita con due file di poltrone in velluto rosso, cappelliere in corda e Illuminazione a bassa tensione con plafoniere in legno. Dopo l’intervento di recupero la carrozza avrà un layout composto da un’area bar dotata di tavolini e la restante parte della vettura destinata al trasporto delle persone avrà 40 posti a sedere con tavolini a scomparsa.

Il bar vintage

La carrozza restaurata dovrà essere in grado di offrire un completo servizio bar a tutti i passeggeri. Sarà dotata di una macchina del caffè in stile vintage del tipo a leva, un frigorifero sotto il piano bancone, mixer spremiagrumi e macchina del ghiaccio e un forno a microonde per la preparazione di snack dolci e salati. L’allestimento, ispirato alle carrozze FNM d’epoca adibite alla stessa funzione, vedrà quindi l’inserimento di specchiere, pannellature con raffigurazioni dell’epoca, rubinetterie d’ottone e un corrimano sulla parte frontale del bancone del bar.

Finanziamenti e tempi

Il bando ha un importo complessivo a base di gara pari a 550.000 euro e una durata prevista dei lavori di 460 giorni dal Verbale di consegna del servizio. L’intervento è finanziato da Regione Lombardia, nell'ambito del Contratto di Programma con FERROVIENORD. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 3 giugno.