Cartoomics e Milan Games Week: edizione digitale su Twitch

Cartoomics 2020: un'edizione completamente digitale causa Covid che si fonde con la Milan Games Week per dare vita a MGW-X, Xtensive Xperience, integralmente sulla piattaforma Twitch da ieri e sino a domenica 29 novembre QUI IL LINK AL SITO

Cartoomics 2020

La 28esima edizione di Cartoomics prevede oltre 50 appuntamenti on-line con i protagonisti del fumetto italiano. Tra gli autori partecipanti Zerocalcare, SIO, Giacomo Bevilacqua, Fraffrog. In programma anche conferenze per presentare le novità editoriali dell’anno, che ospitano autori italiani e internazionali. Grande attenzione al mondo dei comics e film, dei giochi in scatola e di ruolo. Presentatrice dell’evento è Giorgia Vecchini, nota cosplayer e blogger.

Riflettori puntati su Cartoomics Café, un format pensato per incontrare e fare domande in diretta a vari autori del mondo del fumetto. Si alternano sul palco appuntamenti con autori che lavorano per la Marvel o la DC, quali Sara Pichelli, Giuseppe “Cammo” Camuncoli, Marco Checchetto, Mario Alberti e Lorenzo De Felici. Domenica 29 novembre alle ore 16.15 con Italian Invasion: come gli artisti italiani stanno conquistando il mondo. Tra gli ospiti internazionali, Scott Snyder, Charles Soule, Samantha Shannon, Terry Moore, Mirka Andolfo, Brenden Fletcher e Karl Kerschl.

Milan Games Week 2020

Milan Games Week 2020 giunge al decimo anno di programmazione. La fiera del gaming è in diretta gratuita su sei canali nei quali si alternano sessioni di gioco puro, tornei, incontri di approfondimento, anteprime, concerti e una sezione dedicata all’indie italiano. L’evento è stato inaugurato dall’opening night giovedì sera.

Sempre in tema gioco, Cartoomics dedica spazio anche ai giochi di ruolo. In programma tre partite serali della durata di tre ore ciascuna con Need Games a Cyberpunk Red, The Witcher e Old-School Essentials.

Cinema

In programma anche appuntamenti che mettono al centro il cinema con il supporto della piattaforma CHILI. La piattaforma metterà a disposizione una programmazione ad hoc per l’evento. Spazio anche ai Manetti bros per l’atteso film su Diabolik, diventato anche un gioco in scatola.

Acquisti e-commerce

Per chi volesse acquistare libri, fumetti o graphic novel ci sarà la possibilità di fare acquisti in modalità e-commerce sia sugli store digitali di Cartoomics che sul sito della Milan Games Week.