CarX si evolve in Next e rivoluziona il modo di pensare l'energia portatile

CarX si evolve in Next e rivoluzione il modo di pensare l'energia portatile

CarX, la startup italiana nata per sviluppare sistemi di ricarica off-grid, si evolve ed entra in una nuova era: quella di Next. Next è il frutto di un accurato processo di rebranding generato dalla necessità di cambiare il modo in cui pensare e utilizzare l’energia portatile. Nata con l’idea di rivoluzionare la mobilità elettrica partendo da un prodotto studiato appositamente per la ricarica delle auto elettriche, la start up fa un ulteriore passo avanti allargando il proprio mercato di riferimento. Oggi il prodotto si evolve e diventa capace di rispondere contemporaneamente a più esigenze, per caricare non solo le batterie delle auto, ma qualsiasi tipologia di device.

Sistemi di accumulo di energia: un trend in crescita



Infatti, l’adozione di sistemi di accumulo di energia, sia domestici sia portatili, è un trend in crescita soprattutto in riferimento al concetto di indipendenza energetica. Inoltre, si presta sempre più attenzione anche nel ricercare soluzioni energetiche più sostenibili ed economiche. La crescente domanda – incentivata anche da un contesto normativo favorevole - raggiungerà secondo le stime un mercato complessivo di 182 miliardi di dollari entro il 2031.

Così, con l’evoluzione del prodotto, anche la start-up cambia naming posizionandosi in maniera più competitiva sul mercato, allineando il suo nome alla vera mission aziendale: “Thinking Off-Grid” a 360 gradi. L’obiettivo di Next è quello di rendere l'indipendenza energetica accessibile, versatile e sostenibile, offrendo soluzioni avanzate per chi vive, lavora o semplicemente sogna con uno sguardo sempre proiettato al futuro.

Zanchi: "Quando si va off-grid nulla è off-limits”

“Quando si va off-grid nulla è off-limits” – spiega Pierfrancesco Zanchi, CEO e Co-founder di Next. “A ispirare i nostri prodotti è l’idea di promuovere uno stile di vita più libero e sostenibile attraverso soluzioni capaci di superare i confini delle infrastrutture tradizionali e di rispondere alle esigenze di un mondo in continuo movimento. In primavera presenteremo il nostro primo prodotto: l’XTrolley una portable power bank su ruote unica nel suo genere, progettata per essere leggera, potente, trasportabile e modulabile. Una soluzione che garantirà l’autonomia energetica in moltissime situazioni quotidiane: durante un viaggio in camper, in campeggio, in auto, nei cantieri, nei grandi eventi, ma anche nella gestione delle emergenze.”

La squadra di Next è in costante crescita. Il Board è guidato da Pierfrancesco Zanchi e Mario Fornaris – che alla passione del motorsport, hanno unito una visione imprenditoriale capace di anticipare i trend del mercato dell’energia. A loro si aggiunge Giovanni Tronchetti Provera che, fin dall’inizio, ha creduto nel progetto di questa startup innovativa che si propone di alimentare il futuro, una carica alla volta.