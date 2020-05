Casa Comune, "Incontri per la ricostruzione": il programma completo

Prosegue per tutta la settimana la serie di “Incontri per la ricostruzione”, promossi da Casa Comune in collaborazione con MtM Lteatro Litta. Un confronto avviato sabato scorso con la diretta “Ripartiamo dalle persone” e che continuerà anche nelle prossime settimane. Ampio lo spettro di tematiche nell'agenda degli incontri virtuali trasmessi dalla pagina facebook del teatro (QUI IL LINK) così come ricco è il parterre delle personalità invitate a confrontarsi.

Questo il calendario dei prossimi eventi:

MARTEDì 12 MAGGIO ORE 18

Ripartire e sostenere. Le risposte più giuste. Dalle nostre comunità all’Europa.

Ore 18:00 Stefano Bonaccini

Ore 18:30

Giuliano Pisapia, Irene Tinagli

modera: Pierfrancesco Majorino

_______________________________________

MERCOLEDì 13 MAGGIO ORE 17

Scuola e formazione

Albalisa Azzariti, Cristina De Michele, Emiliana Murgia,

Elisabetta Nigris, Roberto Previtera

modera: Diana De Marchi

__________________________________________

MERCOLEDì 13 MAGGIO ORE 18

Informare durante l’emergenza, raccontare nel tempo della paura.

Riccardo Bonacina, Annalisa Camilli, Gianni Cuperlo, Marco Damilano, Pierfrancesco Majorino

modera: Marina Petrillo

___________________________________________

MERCOLEDì 13 MAGGIO ORE ore 19

incontro con Fabrizio Gifuni

modera: Barbara Sorrentini

__________________________________________

MERCOLEDì 13 MAGGIO ORE 19:30

Durante l’emergenza: il Mediterraneo esiste ancora?

Luca Casarini, Giuseppe Genna, Giorgia Linardi, Pierfrancesco Majorino, Gabriella Nobile

__________________________________________

GIOVEDì 14 MAGGIO ORE 16

Come far ripartire lo sport

Najla Aqdeir, Max Canzi, Daniele De Luca, Roberta Guaineri, Giorgio Terruzzi, Stefano Tirelli, Lorenzo Zacchetti

______________________________________

GIOVEDì 14 MAGGIO ORE 17.30

Voi state a casa e le consegne le facciamo noi, ma i diritti?

Sara Bossa intervista Donato Navire

_____________________________________

GIOVEDì 14 MAGGIO ORE 18

Come intervenire per difendere la cultura, l’arte, la creatività

Paola Bocci, Gaia Calimani, Lionello Cerri, Cristina Crippa, Elio De Capitani, Filippo Del Corno, Domenico Dinoia, Federica Fracassi, Lillo Garlisi, Cristina Mainardi, Marco Muscogiuri, Anna Resmini, Carlo Arturo Sigon, Massimiliano Smeriglio

modera: Barbara Sorrentini

______________________________________

VENERDI' 15 MAGGIO ore 18

Diritto al lavoro, diritto alla salute. Lo sviluppo: intelligente e sostenibile.

Giorgio Gori, Fabio Massa

modera: Daniele Nahum

A seguire incontro con: Brando Benifei, Pietro Bussolati, Franco Mirabelli, Silvia Roggiani

modera: Daniele Nahum

ore 19

Peppe Provenzano, Cristina Tajani, Patrizia Toia

______________________________________

VENERDI' 15 MAGGIO ORE 21

Per la ricostruzione: affrontare la paura

Incontro con Massimo Recalcati

Introdotto e moderato da:

Lamberto Bertolè

Intervengono Silvia Grossi, Mauro Grimoldi, Luca Paladini