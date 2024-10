Casa, al via il piano straordinario: dal Comune di Milano 10mila nuovi alloggi a canone calmierato in 10 anni

Milano si prepara a una rivoluzione nel settore abitativo con l'avvio di un piano straordinario che punta a realizzare 10mila alloggi a canone calmierato entro il 2034. Il Comune ha deciso di mettere a disposizione circa 300mila metri quadrati di aree comunali, rispondendo così a una crescente esigenza di accessibilità abitativa nella città e nella sua area metropolitana. Il Sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Casa Guido Bardelli hanno presentato il progetto, sottolineando la necessità di un intervento concreto in assenza di un piano nazionale che affronti il problema della casa.

Sala: "Diritto alla casa, un impegno di tutti"

“Ogni cittadino ha il diritto di avere un’abitazione”, ha dichiarato il sindaco Sala, evidenziando l'importanza di garantire soluzioni abitative a famiglie e lavoratori che faticano a sostenere i costi elevati del vivere in città. Con l'iniziativa, Milano mira a rimanere un luogo accogliente e inclusivo, in grado di offrire opportunità di crescita. Il piano si concentrerà principalmente sugli alloggi in locazione, puntando sulla riqualificazione degli spazi pubblici e sullo sviluppo di nuove abitazioni a prezzi accessibili, con canoni non superiori agli 80 euro al metro quadro.

Verso un futuro sostenibile con collaborazione e innovazione

L'assessore Bardelli ha sottolineato che il Comune non solo fornirà aree, ma stabilirà anche le regole per lo sviluppo dei progetti, invitando cooperative e realtà del privato sociale a partecipare attivamente. Il piano si svilupperà in modo incrementale, prevedendo 6.500 alloggi a Milano e 3.500 nell'hinterland nei prossimi 10 anni. Tra le aree già identificate, ci sono luoghi strategici come via San Romanello e Porto di Mare, dove si prevede la costruzione di circa 3mila appartamenti. L'obiettivo è ricucire il tessuto sociale della città, promuovendo un accesso più equo alla casa per tutti.