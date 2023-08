Casa dei Coniugi, sospeso per 6 mesi l'accreditamento della Rsa

Sospeso per 6 mesi l'accreditamento della Rsa Casa per Coniugi di Milano. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Si tratta della struttura di via dei Cinquecento a Milano devastata da un incendio nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio che costò la vita a sei anziani. Il provvedimento segue una delibera di Ats Milano che contiene la proposta di "divieto di prosecuzione dell'attività, sospensione dell'autorizzazione e proposta di sospensione dell'accreditamento" per 180 giorni. In base a quanto previsto dalla legislazione regionale, infatti, l'istruttoria per l'accreditamento e per le eventuali variazioni è in capo alle Ats, mentre a Regione Lombardia spetta la pronuncia sull'accreditamento.