Casa e Pnrr, oltre 252 milioni per gli edifici residenziali pubblici lombardi

E' di oltre 252 milioni di euro la cifradisponibile per il territorio della Lombardia prevista dalProgramma nazionale 'Sicuro, verde e sociale' per interventiedilizi su edifici residenziali pubblici, finanziato con lerisorse del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.La delibera elativa al provvedimento e' stata approvata dallaGiunta reginale su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA - "Tuttinoi sappiamo - ha osservato l'assessore - quanto sianofondamentali le risorse del Pnrr per il rilancio socio-economicodella nostra regione. E' altrettanto importante indirizzarequesti contributi verso progetti che valorizzino in modoesponenziale i benefici ottenuti da spalmare sull'interacomunita'. La nostra delibera va proprio in questa direzione.Mette infatti a disposizione strumenti per Aler (circa 150milioni di euro) e Comuni (circa 100 milioni di euro) al fine diriqualificare il patrimonio immobiliare pubblico e le casepopolari attraverso bandi. Bandi che si focalizzano soprattuttosu tre temi: interventi nei centri a elevato rischio sismico,efficientamento energetico e lavori di riqualificazioneedilizia".

BANDO - La fase attuativa del Programma entrera' nel vivo con lapubblicazione del bando regionale. Entro il 31 dicembre sarannoindividuate le proposte di intervento che saranno approvate dalMinistero delle Infrastrutture.

DOMANDE - Le domande dovranno essere presentate,dall'approvazione del bando, solo in modalita' telematica e confirma digitale, sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.

RISORSE - Le risorse finanziarie di 252.937.245,29 euro sono diderivazione statale e saranno suddivise in sei tranche, dal 2021al 2026.Nello specifico: 25.293.724,53 euro per il 2021;50.587.449,06 euro per il 2022;44.264.017,93 euro per ogni anno dal 2023 al 2026.

NESSUNA RISORSA ANDRA' PERDUTA - "E' importante ricordare - ha aggiunto - che nessuna risorsa andra' perduta. Qualora infattiuno dei due soggetti destinatari non avesse progetti sufficientiper coprire la propria dotazione economica, le rimanenzeandrebbero sull'altro Ente a finanziare lo scorrimento dellagraduatoria".

FONDI ANCHE PER COMUNI CON MENO di 30.000 ABITANTI - Una quotadi questi finanziamenti sara' riservata ai Comuni sotto i 30.000abitanti in modo che le grandi citta' non esauriscano tutti ifondi disponibili.

INVESTIRE BENE - "Vogliamo infatti - ha proseguito l'assessore -che tutti possano usufruire di questa grande opportunita',veicolandola il piu' possibile come informazione anche attraversola collaborazione con Anci. Il nostro obiettivo e' quello didiventare protagonisti del nostro futuro e di quello dei nostrigiovani. Il nostro impegno - ha concluso - e' lavorare seriamentee investire bene le risorse messe a disposizione dall'Europa".

TEMPI - Il Programma prevede tempi di attuazione moltostringenti. Entro marzo 2026, dovranno, infatti, essere ultimatitutti i lavori. Il cronoprogramma e', infatti, stato stabilitodal Governo italiano in sede europea per il Piano nazionale diripresa e resilienza.