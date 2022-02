Case Aler, Sala rilancia: "Caro Fontana, non sono nervoso ma combattivo"

Aler, Sala rilancia la polemica: "Caro Fontana, non sono nervoso ma combattivo"

Il sindaco di Milano Beppe Sala rilancia la polemica sulla gestione delle case popolari dopo l'incendio in via Bolla ed il botta e risposta di ieri.

Case Aler, Sala a Fontana: "Non sono nervoso ma combattivo"

Oggi dai suoi social il primo cittadino è tornato alla carica: "Il Presidente di Regione Lombardia ieri ha detto che sono "nervoso". Solo perché ho sottolineato la gestione fallimentare delle case Aler. No Presidente, non sono nervoso, sono combattivo. Per il bene di Milano. Ho chiesto io alla Ministra Lamorgese di venire a Milano e di darci una mano per gestire meglio la questione sicurezza, perché sono consapevole che si possa e si debba fare di più. Sono io che sui fondi del PNRR sto battagliando affinché ci sia una corretta distribuzione sul territorio nazionale e i criteri di ripartizione siano il più trasparenti possibile. E infine mi prendo io la responsabilità di dare voce a ciò che è evidente da troppo tempo: la gestione Aler è fallimentare. Punto".

Case Aler, la polemica di Sala: "Via Bolla, non è una sorpresa"

Ieri il sindaco aveva accusato Regione Lombardia di trascurare il patrimonio Aler di Milano a vantaggio di altre realtà lombarde: "Via Bolla, via Gola e il quartiere San Siro sono i temi su cui sollecitiamo da tempo Regione Lombardia e Aler (la società regionale che possiede quei palazzi) ad una svolta. L’incendio di ieri in via Bolla purtroppo non è una sorpresa, ma la conferma che lì bisognava intervenire da tempo".

Case Aler, la stoccata di Fontana a Sala: "Accuse ingiuste, si rassereni"

Parole alle quali aveva replicato il governatore lombardo Attilio Fontana, per il quale l'attacco era "ingiusto e ingeneroso". Poi la stoccata: "Mi auguro che il viaggio a Pechino, dove riceverà la bandiera delle Olimpiadi, in vista dei Giochi 'Milano-Cortina del 2026', conquistati proprio grazie al concreto e importante sostegno della Regione Lombardia, lo rassereni".