Case green, Attilio Fontana: è una follia inaccettabile

"E' veramente una follia inaccettabile. Soprattutto e' una follia il fatto che non si tenga conto della realta' dei diversi paesi e della realta' sociale". A dirlo e' il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Convegno "La cooperazione come asset per la valorizzazione dei beni confiscati" rispondendo a chi gli chiedeva un commento in merito al voto al parlamento europeo sulla direttiva per le case green.

Attilio Fontana: l'Europa su certi argomenti è spinta solo dall'ideologia

"Lo si fara' con calma e con i tempi che chiederanno un passaggio di questo genere" ma "non si possono imporre date ultimative perche' c'e' una gran parte della nostra societa' che non puo' rispettare questi termini". Per Fontana "e' una follia che dimostra come l'Europa su certi argomenti sia spinta solo dall'ideologia" e "non abbia nessun collegamento con la realta'". "Speriamo che presto i cittadini europei facciano capire a questi demagoghi che e' meglio che la smettano", ha concluso.