Case popolari, assunti 8 custodi. Bolognini: "Punto riferimento per abitanti"

Case popolari, assunti 8 custodi. Bolognini: "Punto di riferimento per gli abitanti"

Dal 20 luglio, 7 stabili Aler in diversi quartieri di Milano sono presidiati da nuovi custodi, mentre in un ottavo il servizio avrà inizio ai primi di settembre. Lo annuncia l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, che si dichiara "molto soddisfatto" dell'iniziativa. "Il custode - spiega l'assessore Bolognini durante il sopralluogo di questa mattina in via Abbiati 7 - è una figura chiave per gli stabili di edilizia popolare e, a volte, anche per i quartieri stessi in cui gli immobili sono situati. Attualmente, a Milano, sono complessivamente 125 e rappresentano un punto di riferimento per gli inquilini. Da questa settimana ne sono stati assunti, e hanno iniziato il loro servizio ieri, altri 7, mentre un ottavo comincerà martedì 1 settembre, portando quindi il totale, nella città di Milano, a 133. Inoltre, nei prossimi mesi, sono previste ulteriori 7 assunzioni tramite selezione".

"Le persone assunte - sottolinea l'assessore - avevano già svolto in passato periodi di lavoro nelle portinerie del patrimonio aziendale di Aler Milano e, dettaglio importante, avevano incontrato, nello svolgimento del loro compito, il favore dell'utenza. Si tratta quindi di personale esperto e qualificato, al quale mi sento di augurare fin da subito buon lavoro".

Gli stabili presidiati dal 20 luglio da custodi a Milano sono:

Via Polesine, 6;

Via Spaventa, 19;

Via Giambellino, 142;

Via Abbiati, 7;

Viale Molise, 5;

Via Porpora, 47;

Via Bronzetti, 38.

A questi si aggiungerà, dal 1° settembre. quello di via Palmieri, 10.

"Uno dei nostri obiettivi - aggiunge Bolognini - è migliorare la qualità della vita degli inquilini delle case popolari e mi sento di dire che Regione Lombardia e Aler Milano stiano garantendo un grande sforzo per i quartieri popolari e di periferia. Con l’attivazione delle portinerie diamo un forte segnale di attenzione e insediamo un presidio per combattere l'incuria e per dare un punto di riferimento agli abitanti dello stabile. Questo è un sistema che ha funzionato in passato e che vogliamo fare funzionare bene in futuro. Sono certo che questa 'sperimentazione' darà i suoi frutti e, in base ai risultati, che auspico positivi, proseguiremo a nuove assunzioni per presidiare sempre più stabili e cortili".