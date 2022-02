Case popolari, Comune di Milano mette a bando 15 spazi per negozi e servizi

Il Comune di Milano mette a disposizione 15 spazi al piano terra di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica per l’apertura di nuovi negozi e servizi in diversi quartieri della città. Il bando, pubblicato dalla Direzione Demanio e Patrimonio, è aperto fino al 18 marzo e si rivolge a micro, piccole e medie imprese, che possono presentare progetti ‘funzionali allo sviluppo locale e alla coesione sociale dei contesti urbani nei quali sono inseriti’. “Partiamo dalle necessità delle periferie e dal bisogno di lavoro. L’obiettivo del bando – spiega l’assessore al Patrimonio Emmanuel Conte – è dare uno scopo a spazi inutilizzati creando occasioni per nuove attività e insieme per accendere luci e socialità nei quartieri. Per fare questo abbiamo lavorato in sinergia con i presidenti dei municipi, che conoscono bene le esigenze del loro territorio”. Complessivamente sono 17 gli spazi, fra negozi, depositi e laboratori, di ampiezza fra i 33 e i 145 metri quadri, proposti in 15 lotti.



Case popolari, Comune di Milano: dal 2013 169 i locali assegnati

Dal 2013 ad oggi l’Amministrazione ha assegnato complessivamente 169 locali di piccole o medie dimensioni ai piani bassi nei quartieri di edilizia popolare attraverso 22 bandi: 65 spazi sono stati aggiudicati a micro e piccole imprese, cooperative e lavoratori autonomi; 104 sono stati destinati al no profit: dalla bottega etica “Zeropercento” in via padre Luigi Monti, ai laboratori della cooperativa Paloma 2000 in via Consolini. Dieci gare solo negli ultimi due anni: dopo il bando “Valori in gioco”, che per 17 spazi alla fine del 2019 ha ricevuto 157 domande, hanno trovato una destinazione gli spazi di corso Garibaldi 89-91, quattro locali in via Visconti, uno in via Teramo 31, un grande spazio da 286 metri quadri in via de Andre’ 12, un immobile in Municipio 8 e quattro in Municipio 9. Tra le ultime aggiudicazioni si contano gli ampi spazi di via Fiamma 5, via Calvi 29 e piazza Santa Maria del Suffragio 6, tre locali in via Palmanova assegnati a un’agenzia immobiliare, uno in via Pepe per un laboratorio di sartoria e uno in via Vittorini per servizi postali. Complessivamente sono oltre mille gli spazi di proprietà del Comune di questo tipo: 600 sono già occupati con regolare contratto, in gran parte da attività commerciali.