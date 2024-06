Case popolari, il caso Salis in Regione: "Paghi il debito"

Una mozione per far sì che Ilaria Salis, neoeletta al Parlamento Europeo con Avs con oltre 176 mila preferenze, paghi il suo presunto debito con Aler: è quello che chiede il provvedimento del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marcello Ventura e firmata da tutto il gruppo. Se ne dovrebbe discutere oggi al Pirellone per capire poi come procedere

Salis: Foti, governo e FdI contro occupazioni abusive

"Nessuna presa di distanza da parte di Schlein e Conte alle dichiarazioni di Salis e Fratoianni, che rivendicano il diritto di occupare le case degli italiani. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia sono invece da sempre in prima fila nel portare avanti una battaglia contro le occupazioni abusive". Cosi' ai tg Tommaso Foti, capogruppo FdI, alla Camera.

Salis, Aler Milano va al contrattacco: "Valutiamo azioni legali"

"La quantificazione e la richiesta di una indennità non è una opzione ma un atto dovuto di buonaamministrazione, così come il contrasto all’abusivismo, sancito anche da protocolli operativi con laPrefettura, è un preciso compito isittuzionale dell’Aler di Milano demandato all’Ente dalla Regione Lombardia, perché chi occupa una casa toglie un diritto a chi è in graduatoria e l’attende rispettandole regole". Aler Milano passa al contrattacco in risposta alle dichiarazioni di Ilaria Salis, che ieri ha pubblicato un lungo post sui social per raccontare la sua versione dei fatti rispetto alla vicenda che la vede contrapposta all'ente pubblico di edilizia popolare.