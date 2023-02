Case popolari, l’affondo di Majorino: “Da Regione il gioco delle tre carte”

“Questo centrodestra, anzi questa destra, ha un interesse: prendersela con i più poveri”. Parte così l’affondo di Carmela Rozza, intervenuta in una conferenza stampa nella location dell’Ostello Bello di Stazione Centrale, affiancata dal candidato del centrosinistra e dei Cinque Stelle, Pierfrancesco Majorino.

“I cittadini delle case popolari delle case di Milano si vedono ricapitare dei bollettini di pagamento del canone con una lettera, a firma di Fontana, che spiega che, quest’anno, li verrà abbonato l’aumento del riscaldamento. Pagheranno come l’anno scorso. Peccato, però, che sui 4mila poveri – che l’anno scorso non riuscivano a pagare affitto e spese e hanno percepito il contributo di solidarietà – si sono visti arrivare i bollettini e la famosa lettera che toglie l’aumento del riscaldamento. Hanno fatto il gioco delle tre carte”.

Rozza: “Cercano solo di lucrare consenso”

La consigliera uscente fa un esempio: “Signor X non riuscirà a pagare tutti i bollettini e non riuscirà neanche a percepire il contributo perché in ritardo con i pagamenti. Quando chi fa campagna elettorale sulla pelle dei vecchietti, magari a pensione minima, o le famiglie povere, io credo che ci sia un problema di fiducia e di cinismo. Cercano solo di lucrare consenso”. Spiega che “queste lettere sono state inviate, in piena campagna elettorale, con un giornaletto firmato dall’assessore Rizzi, da Fontana e da Romano La Russa”.

Secondo Carmela Rozza, “ci si preoccupa delle case popolari solo in campagna elettorale”.

Majorino: “Siamo di fronte a un raggiro di persone”

Aggiunge Majorino: “I quartieri di Aler sono veramente il racconto di quello che non si deve fare. Noi cambieremo il modo di fare. E’ una favolosa metropolitana che i problemi di Aler interessino solo il territorio milanese. Io credo ci sia una denuncia di un aspetto molto grave perché siamo di fronte a un raggiro di persone”.