Case e sicurezza: l'assessore lombardo Rizzi incontra il presidente Aler Sala

Questa mattina, presso Palazzo Lombardia, il nuovo assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Alan Rizzi, ha incontrato il presidente di Aler Milano, Angelo Sala. Un incontro cordiale e proficuo per fare il punto su quanto fatto finora e su quanto Regione ed Aler Milano hanno in cantiere.

Aler, tra le priorità sicurezza e lotta all'abusivismo

Così Sala: "Tra le priorità emerse ci sono innanzitutto la sicurezza e la lotta all’abusivismo, elementi che purtroppo caratterizzano alcuni quartieri periferici della città. In particolare, si è parlato di San Siro dove abbiamo a che fare con abusivismo, delinquenza, spaccio: su 5.500 alloggi 900 sono occupati abusivamente. Il presidente Sala non ha nascosto la sua preoccupazione: “Ci chiedono di gestire gli alloggi, garantire la sicurezza degli inquilini, offrire un sistema di welfare ma la sicurezza non è un problema che possiamo affrontare noi, da soli. Ora stiamo lavorando per offrire assistenza e nuovi servizi ai residenti, proprio a San Siro. Abbiamo coperto già 28 portinerie su 35 nel quartiere, con nuovi portinai. Poi abbiamo deciso di allestire nel cuore del quartiere, in piazza Selinunte, uno sportello di C.A.S.A. Aler, con una struttura di ascolto contro la violenza domestica (con Telefono Donna), un ambulatorio in collaborazione con Ats Sacco e Fatebenefratelli”.

L’Assessore Rizzi si dice soddisfatto di questo primo incontro e convinto che in questi mesi gli approfondimenti saranno frequenti. “Occorre incidere per garantire un servizio sempre più efficiente e contrastare l’illegalità diffusa in molti quartieri. Nei prossimi mesi, oltre ad occuparci della quotidianità, dovremo concentrarci sulle prospettive “dell’abitare sociale” ponendo come strategico il tema della casa”.