Caso Alberto Genovese, i legali: "No al ricalcolo della pena"

La difesa di Alberto Genovese si è opposta al calcolo della pena di 6 anni, 11 mesi e 10 giorni fatto dalla gup Chiara Valori. Ieri i legali hanno presentato l'opposizione prima della scadenza mentre l'ufficio Esecuzione della procura emetteva l'ordine di traduzione in carcere per l'ex imprenditore del web, condannato in via definitiva per aver stordito con un mix di cocaina e ketamina due giovani, una nel luglio 2020 a Villa Lolita a Ibiza e l'altra l'ottobre successivo a Terrazza Sentimento a Milano.

Con questa mossa i legali Luigi Isolabella e Stefano Solida puntavano ad allungare i termini per mandare in esecuzione la sentenza. Nel frattempo ieri sera, pero', Genovese è stato prelevato da una comunita' nel Lecchese dove era agli arresti domiciliari e lo hanno portato nel carcere di Lecco. L'udienza e' stata fissata per il prossimo 9 marzo.