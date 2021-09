Caso Amara, Davigo: "Greco ha agito solo sei mesi dopo"

"Il prestigio della magistratura si difende rispettando la legge e non violandola. Greco ha violato la legge perché la legge dice che l'iscrizione deve avvenire immediatamente e lui non lo ha fatto". Lo ha detto Piercamillo Davigo a Di Martedì su La7 , riferendosi al procuratore di Milano Francesco Greco e ai ritardi nell'indagine sulle dichiarazione di Pietro Amara sulla presunta 'loggia Ungheria'. "So che l'iscrizione è avvenuta sei mesi dopo l'acquisizione della notizia di reato", ha aggiunto.