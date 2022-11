Caso Amara, esulta legale Storari: "Soddisfatti da assoluzione piena"

"Siamo assolutamente soddisfatti di questa assoluzione piena che conferma l’esito di un giudizio particolarmente profondo e netto di totale innocenza. Ho difeso con fermezza la sentenza di primo grado non solo perché coraggiosa, ma anche perché poggiava su un impianto giuridico complesso". Così il difensore Paolo Della Sala commenta la sentenza di assoluzione dei giudici d’appello di Brescia nei confronti del pm Paolo Storari accusato di rivelazione di segreto d'ufficio per aver consegnato i verbali secretati dell'ex avvocato esterno di Eni Piero Amara, in cui rivelava l'esistenza della presunta loggia Ungheria, all'allora componente del Csm Piercamillo Davigo.