Caso Amara: Storari 3 ore davanti al gup, Davigo sarà sentito il 7 febbraio

Caso Amara, il pm Storari interrogato per 3 ore

Solo il pm di Milano Paolo Storari ha reso l'esame nell'udienza preliminare in cui e' co-imputato con l'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo con l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio per il caso della diffusione dei verbali secretati resi dall'avvocato siciliano Piero Amara sulla presunta esistenza della Loggia Ungheria. L'interrogatorio davanti al gup di Brescia Federica Brugnara e' durato circa tre ore. "Non entro nel merito dell'esame", si e' limitato a dire fuori dall'aula del tribunale il suo avvocato Paolo Della Sala.

Lunedi' prossimo invece sara' Davigo, assistito dal legale Francesco Borasi, a farsi interrogare. Quello stesso giorno iniziera' poi anche la discussione sulla richiesta di rinvio giudizio avanzata dalla procura per i due magistrati.