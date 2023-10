Caso camici, corte: "Frode non esiste, no contratto simulato"

Caso camici, i giudici: "Frode non esiste, no contratto simulato"

"La Corte concorda con la ricostruzione dei fatti operata dal gup, in particolare laddove rileva che la contestata frode non sussiste, in quanto innanzitutto gli imputati non hanno affatto tentato di simulare l'esistenza ab origine di un contratto di donazione, in luogo di quello realmente stipulato di fornitura onerosa". Lo ha scritto la seconda sezione penale della Corte di appello di Milano nelle motivazioni del proscioglimento nei confronti del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli altri co-imputati nel Caso camici.

Caso camici, corte: elementi a carico insufficienti e contraddittori

"Gli elementi a carico degli imputati sono irrimediabilmente insufficienti e contraddittori, e non si prestano a valutazioni alternative, aperte o comunque tali da poter essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie", si legge ancora.