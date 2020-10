Caso Camici: dissequestrati 25mila; saranno donati a Regione

Sono stati restituiti - secondo quanto si apprende - ad Andrea Dini titolare della Dama Spa, e cognato di Fontana, i 25mila Camici sequestrati nell'ambito dell'indagine sulla fornitura alla Regione Lombardia, aperta a Milano dai pm Luigi Furno, Paolo Filippini, e Carlo Scalas, coordinati dall'aggiunto Maurizio Romanelli. La vicenda e' quella che riguarda la fornitura della societa'- in cui anche la moglie del governatore Attilio Fontana ha una partecipazione- alla Regione, in piena emergenza Covid, poi tramutatasi in donazione dopo l'intervento dello stesso Fontana. I pm hanno tracciato il denaro che Fontana avrebbe dato al cognato per risarcirlo dei mancati introiti, una volta che le attenzioni della stampa (in particolare della trasmissione Report) si erano accese sull'operazione. La ditta, peraltro - dopo il fallimento dell'accordo - avrebbe lasciato alla Regione solo 50 dei 75mila Camici pattuiti, tentando di rivenderne 25mila sul mercato ad un sovrapprezzo.

Proprio questa partita, sequestrata all'inizio dell'inchiesta su indirizzo della magistratura da parte della finanza, e 'corpo del reato' e' stata ora restituita a Dini con la promessa che i Camici saranno donati alla Regione, ancora alle prese con l'emergenza Covid. Sara' la centrale acquisti regionale, Aria, a riceverli per poi smistarli, dopo che la donazione sara' formalizzata davanti ad un notaio. Nel frattempo prosegue l'esame delle chat sequestrate dei telefono sequestrati (tra cui quello della moglie di Fontana) e dei documenti trovati nella sede della Dama e di Aria. Secondo quanto appreso, il materiale archiviato, solo facendo una ricerca per parole chiave, sarebbe cosi' esteso da richiedere un processore particolarmente potente. Per questo e' stato acquistato un computer di ultima generazione, una specie di 'super-cervellone' in grado di processare ed elaborare i dati a disposizione di inquirenti e investigatori.