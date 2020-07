Caso Camici: ex dg Aria in Procura. Interrogatorio durato 3 ore

E' terminato dopo circa 3 ore, in Procura a Milano, l'interrogatorio dell'ex direttore generale di Aria Spa (la centrale acquisti della Regione Lombardia), Filippo Bongiovanni, indagato nell'ambito dell'inchiesta su una fornitura di camici da parte di Dama Spa ad Aria. L'ex Dg, che e' difeso dall'avvocato Domenico Aiello, e' stato interrogato dai pm Furno, Filippini e Scalas. Bongiovanni e' indagato per turbata liberta' nella scelta dei contratti per la fornitura di camici e altri dispositivi di protezione, da circa 500 mila euro, avvenuta per affidamento diretto (senza gara). La Dama Spa e' una societa' di cui detiene il 10% la moglie del governatore Attilio Fontana e di cui e' titolare il cognato del presidente della Regione.