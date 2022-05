Caso camici, Fabrizio Sala: "Mai dubbi sull’integrità di Attilio Fontana"

"Il proscioglimento del presidente Fontana è per me e per i cittadini lombardi un’ottima notizia: le accuse che hanno colpito il Governatore sul piano umano e politico sono finalmente cadute. Mai avuto dubbi sull’integrità di Attilio Fontana. Adesso con l’animo più sereno, sono certo che continueremo a lavorerare con il solito entusiasmo e la voglia di fare bene, sempre al servizio dei cittadini”.

Lo dice l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala (FI) commentando il proscioglimento, su decisione del Gup, del presidente Fontana dall'accusa di frode in pubbliche forniture nell'ambito del cosiddetto "caso camici".

Sala: "Mi unisco alla gioia del presidente Fontana"



“Mi unisco alla gioia del presidente Fontana e dei suoi famigliari che gli sono stati accanto in questi mesi difficili – conclude Fabrizio Sala – nei quali abbiamo lottato contro la pandemia e lavorato intensamente per offrire a cittadini e imprese strumenti utili per uscire dalla crisi”.