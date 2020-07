Caso camici, Fontana è indagato: Bongiovanni interrogato per tre ore

di Fabio Massa

La notizia era attesa, ed è arrivata. Attilio Fontana è indagato nell'ambito dell'inchiesta sui camici aperta dalla procura di Milano. Oggi è stato sentito per tre ore (non interrogato ma ha reso dichiarazioni spontanee) Filippo Bongiovanni, ex dg di Aria, la centrale acquisti di Palazzo Lombardia. Pare che - secondo rumors - Bongiovanni abbia spiegato di non aver saputo che Aria fosse di proprietà del cognato del presidente di Regione Lombardia. Ma gli inquirenti pare siano convinti che Fontana sapesse fin dall'inizio che il cognato stava vendendo i camici alla Regione. La vicenda riguarda la fornitura di 75 mila camici venduti al prezzo di sei euro l'uno, lo stesso prezzo delle altre 4 aziende coinvolte nella fornitura. Per i pm si sarebbe trattato di un'assegnazione senza gara che sarebbe avvenuta in conflitto di interessi, proprio perché a una società del cognato di Fontana di cui per altro la moglie del governatore detiene una quota del 10 per cento.

