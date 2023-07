Caso camici, Fontana: tre anni di angoscia per la famiglia

"Sono stati tre anni con un senso di preoccupazione e angoscia": il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervistato dal TgR Lombardia torna a parlare del caso camici, per cui in appello è stato confermato il suo proscioglimento. Più che politicamente, il governatore ha detto di essere stato toccato negli affetti. "Politicamente mi potevo aspettare che qualcuno ci volesse speculare perché purtroppo in questo Paese la politica è anche cercare di speculare nei momenti di difficoltà degli avversari".



Caso camici, Fontana: inutile che arrivino le scuse

A livello di famiglia - racconta -, io ho due ragazzi purtroppo giovani. E quindi per loro sono stati momenti molto difficili, e anche per mia moglie". Ora non si aspetta che arrivino scuse: "Credo che sarebbe inutile - osserva -. credo che chi ha qualcosa di cui potrebbe vergognarsi, lo sa lui e lo so io: basta così".