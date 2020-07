Caso camici, Fontana: non credo ci sia giustizia a orologeria



"Non credo a una giustizia ad orologeria, ad orologeria al limite sono stati certi articoli": cosi' ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervistato dal TgR Lombardia. "La giustizia - ha aggiunto - deve svolgere il proprio compito e accertare la verita'. Ci mancherebbe altro".



Caso camici: Fontana, usato scudo rispettando leggi



"Mia mamma e mio papa' hanno lavorato tutta la vita e quando mamma e' morta ho deciso, rispettando le leggi di questo Paese, di utilizzare lo scudo che un governo di centro sinistra aveva deciso di offrire": cosi' il presidente della regione Attilio Fontana ha parlato del suo conto svizzero, entrato nella vicenda della fornitura di camici per cui il governatore e' indagato.



Fontana ha poi ribadito quanto detto nell'aula del Consiglio regionale ieri: "Non sapevo dell'esistenza di questo contratto, ne sono venuto a conoscenza solo il 12 maggio, io ho semplicemente partecipato a questa fase, quella in cui ho chiesto di trasformare la vendita in donazione". "Ho chiesto a mio cognato la disponibilita' a trasformare il contratto, lui ha detto di si e a quel punto ho deciso di contribuire nella donazione".



Camici Lombardia, Fontana: Non mi dimetto, Regione non ha pagato 1 euro



Dimissioni? "Scherza? Di benzina nel serbatoio ne ho tantissima, anzi devo accelerare per consumarla un po'". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista a 'la Repubblica'. I magistrati "devono svolgere il proprio compito e accertare la verità. Ci mancherebbe altro", chiarisce a proposito dell'inchiesta sulla fornitura di camici, in cui è indagato per frode in pubbliche forniture, da parte della Dama Spa, azienda del cognato Andrea Dini. "Ritengo che Aria - aggiunge - abbia svolto bene il suo lavoro. Chi non comprende il livello di gravità ed emergenza nella ricerca spasmodica di presidi per medici e infermieri, o è stupido o è in malafede. Inoltre ricordo che tutti gli acquisti svolti in quella fase erano in regime di emergenza e seguivano procedure eccezionali tali da non richiedere la sottoscrizione del patto di integrità. Glielo dico ancora una volta. Deve essere chiaro a tutti che in quei giorni contavano i minuti e quindi ogni elemento che portava ritardi nella procedura metteva a rischio vite umane". "L'elemento più importante e che nessuno sottolinea è che la Regione Lombardia - sottolinea Fontana - non ha tirato fuori un euro. E se questo è accaduto è perché io ho fatto rilevare la inopportunità di quella situazione".





Attilio Fontana? "Non dichiarò i soldi in Svizzera e si prese una sanzione dall’ANAC"

Attilio Fontana, dal 2006 al 2016 sindaco di Varese, era tenuto a depositare la dichiarazione sul proprio stato patrimoniale relativa anche al 2015. Ma - secondo quanto scrive il Corriere della Sera oggi - a fine 2016 il responsabile anticorruzione del Comune è costretto a comunicare all’Anac che Fontana non l’ha presentata. Situazione che si sarebbe ripresentata a gennaio 2017, quando di nuovo il responsabile anticorruzione del Comune conferma che Fontana ha continuato a non trasmettere la dichiarazione di legge benché gli sia stata sollecitata molte volte. A quel punto la dirigente dell’"Uvot-Ufficio vigilanza sugli obblighi di trasparenza", all’interno di Anac, sanziona l’ex sindaco leghista con 1.000 euro.

Secondo questa ricostruzione Fontana avrebbe preferito pagare la multa che dichiarare - come avrebbe dovuto fare se avesse ottemperato a presentare la dichiarazione 2016 sull’annualità 2015 - la disponibilità improvvisa di un nuovo cespite: i soldi in Svizzera della voluntary disclosure operata nel 2015 per sanare il "mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale dal 2009 al 2013".