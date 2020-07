Caso camici: legale Fontana, mai operato sul conto svizzero

Caso camici: legale Fontana, mai operato su conto svizzero



"Riguardo presunti versamenti od operazioni che si vorrebbero leggere nel conto svizzero, il Presidente ribadisce di non avere mai operato su questo conto e, se variazioni ci sono state nel corso degli anni, sono dovute a performance positive o negative degli investimenti". Lo dice all'AGI l'avvocato Jacopo Pensa, legale di Attilio Fontana, definendo lui e il suo assistito "esasperati" perche' "costretti a smentire in continuazione notizie false". "Il presidente - aggiunge - non puo' sopportare che si dicano menzogne e si facciano ricostruzioni fantasiose sulle sue presunte operazioni bancarie e smentisce di avere mai avuto rapporti con la Banca di Sondrio (come ipotizzato dalla newsletter di 'Domani', ndr). Se questo scoop fosse vero, e' relativo a un problema di tecnica bancaria a cui lui e' estraneo, sia in termini di contenuto che di significato".



"Bisogna smettere di attribuire a Fontana condotte che si fanno passare con il sapore dell'illegalita'. Sono falsita'. Lui non sa nulla di queste tecniche bancarie e non conosce nessuno alla banca Popolare di Sondrio dove non ha mai avuto conti correnti". Lo ha dichiarato Jacopo Pensa, legale del presidente della Lombardia in merito a quanto riportato dalla newsletter del 'Domani', che citando il documento dell'autorita' antiriciclaggio di Bankitalia, sostiene che il governatore, indagato nell'inchiesta sul caso della fornitura dei camici, "ha provato a nascondere l'origine svizzera dei fondi al cognato".