Caso camici Lombardia: spunta mail Dama su vendita altri 200mila

Caso camici Lombardia: spunta mail Dama su vendita altri 200 mila

La Dama Spa, societa' di proprieta' del cognato del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, avrebbe voluto vendere alla Regione altri 200mila camici oltre ai 75mila gia' pattuiti. A indicarlo e' una mail inviata ad Aria, la centrale acquisti regionale, proprio dalla ditta varesina, e che e' ora agli atti dell'indagine avviata in Procura a Milano. Un ulteriore segno - secondo i magistrati - che quei dispositivi di protezione fin dal primo momento costituivano una fornitura e non una donazione, come ha sostenuto Andrea Dini, il titolare dell'azienda e cognato di Fontana. La mail e' datata 22 aprile, e cita testualmente "l'indicazione" arrivata dall'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo, incaricato di reperire i materiali durante l'epidemia di Coronavirus. Per ora insieme a Dini e' indagato anche l'ex dg di Aria, Filippo Bongiovanni, mentre il reato ipotizzato dai pm Luigi Furno, Carlo Scalas e Paolo Filippini e' turbata liberta' nella scelta del contraente.

L'azienda tessile, che partecipa ai capitali del marchio di abbigliamento Paul&Shark inoltre, aveva riconvertito da poco la sua produzione: e' del 14 aprile la comunicazione di una nuova linea di macchinari destinata a realizzare i camici, mentre la prima proposta di fornitura alla Regione sarebbe arrivata appena 2 giorni dopo, il 16 aprile. Nel pomeriggio di ieri, e' proseguita l'attivita' istruttoria dei pm, che vogliono accertare se Fontana abbia avuto un "ruolo attivo" non solo nel far passare l'acquisto per donazione (circostanza di cui l'accusa e' convinta), ma addirittura prima, nel favorire l'azienda di famiglia (la moglie del governatore, Roberta Dini, ha una quota del 10% nella societa'). I magistrati hanno ascoltato alcune figure 'tecniche' per approfondimenti, tra le quali - per quanto si sa - persone gia' sentite in precedenza. Si e' appreso inoltre che potrebbe essere a breve interrogato anche Bongiovanni.

Regione Lombardia, flop delle mascherine 'pannolino' rimaste negli scatoloni

Non è tutto, fa discutere anche la produzione di mascherine volute da Regione Lombardia e poi, secondo quanto riporta La Repubblica, non utilizzate. La Procura e la Guardia di Finanza hanno indagato anche sulla fornitura dell'azienda Fippi sulla base di un esposto presentato dal sindacato Adl Cobas. L'operazione avrebbe richiesto 8 milioni di euro per 18 milioni di pezzi. "Per qualche giorno - scrive La Repubblica - erano state l'orgoglio del Pirellone, le mascherine made in Lombardy ricavate dai pannolini della Fippi di Rho: nelle intenzioni della giunta regionale erano la pronta risposta alla penuria dei dispositivi di protezione dei giorni di marzo e aprile in cui mancava tutto ... Oggi si scopre che il 90% di tutte quelle mascherine di tessuto non tessuto è rimasto negli scatoloni e praticamente nessono ha deciso di utilizzarle perchè troppo scomode da indossare."