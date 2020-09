Caso Camici, M5S: "Sostituire i vertici di Aria"

"Ieri il presidente di ARIA Francesco Ferri non ha riferito in commissione circa le inchieste in corso per non interferire sul segreto istruttorio. Riferira' forse in commissione di inchiesta Covid a porte chiuse. Come possiamo pensare che la piu' grande centrale di acquisti italiana sia nelle condizioni di poter operare correttamente quanto le informazioni che la riguardano sono pubbliche solo grazie alle fonti di stampa e investigative? I condizionamenti e le deviazioni di cui abbiamo appreso sono tali per cui una discontinuita' di gestione e' quanto meno opportuna". A dirlo e' Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5s Lombardia, dopo le ultime rivelazioni sul caso camici. "Occorre sostituire i vertici di Aria per ridare credibilita' alle istituzioni. Non possiamo aspettare che provveda la magistratura a commissariare Aria. Deve intervenire la politica per evitare un'ulteriore perdita di credibilita'", conclude Fumagalli.