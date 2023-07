Caso Camici, Majorino (Pd): "Ora Fontana riformi il sistema sanitario"

Tra i primi a commentare il proscioglimento in Appello del governatore Attilio Fontana sul caso camici, il capogruppo del Pd in consiglio regionale lombardo Pierfrancesco Majorino. Queste le sue parole: "Ora che la vicenda giudiziaria sui camici si è conclusa e che il Presidente Fontana si è liberato del peso connesso all'inchiesta mi auguro che metta mano, proprio in materia sanitaria e lontano dalle elezioni, ad una riorganizzazione poderosa di un sistema che sta diventando sempre più penalizzante e discriminatorio. Fontana ha la grande occasione lontano da ogni preoccupazione elettorale e giudiziaria di uscire dal suo immobilismo" Iscriviti alla newsletter