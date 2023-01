Caso Cospito: disposto trasferimento in carcere Opera a Milano

Per Alfredo Cospito, anarchico al 41 bis nel carcere di Bancali a Sassari, è stato disposto il trasferimento al penitenziario di Opera, a Milano dove sarà detenuto presso il Servizio di Assistenza intensiva. Il carcere di Opera dove sara' trasferito nelle prossime ore Alfredo Cospito è dotato di un raggio destinato alla degenza dei detenuti malati, il cosiddetto Csi (Centro Sanitario Interno) che non ha invece il 'Bancali' di Sassari. Nel caso in cui le condizioni del recluso dovessero precipitare tanto da richiedere un ricovero, verrebbe trasferito all'ospedale San Paolo 'collegato' all'istituto penitenziario.