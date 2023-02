Caso Cospito, Fontana: "Fermezza con le Br"

"In questo momento lo Stato non può minimamente scendere a patti, soprattutto di fronte alla minacce gravissime che sono state fatte. Lo Stato ha vinto con le Brigate Rosse grazie alla sua fermezza, in questo momento deve dimostrare la stessa fermezza". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un incontro con Confservizi e Ance Assimpredil, commentando il caso Alfredo Cospito.