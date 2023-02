Caso Cospito, Fontana: "Ok manifestare. Ma no alla violenza"

"In democrazia il diritto di manifestare è sacrosanto ma non può essere esercitato con violenza e devastazioni. Basta! Milano non può tollerare questi delinquenti, per questo farò quanto possibile nelle mie competenze per evitare il ripetersi di queste vergognose manifestazioni". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito al nuovo presidio degli anarchici a sostegno di Alfredo Cospito annunciato per domani sotto la sede del Comune in piazza Scala