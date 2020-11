Caso Diasorin, il Ministero: "Accordo privato, giusto non fare gara"

"Nel caso in cui la ricerca avvenga su iniziativa del privato, come e' avvenuto con l'accordo tra il Policlinico San Matteo di Pavia e Diasorin Spa non si procede con l'evidenza pubblica". E' quanto scrive il ministero della Salute, in un parere inviato al Consiglio di Stato, chiamato a decidere nella querelle tra l'azienda farmaceutica e la concorrente Technogenetics sulla validazione dei test sierologici nell'ospedale pavese. Il massimo livello del tribunale amministrativo si esprimera' in modo definitivo a dicembre, e aveva chiesto un parere del ministero in merito alla questione, richiamando casi simili, in cui un'azienda privata abbia fatto un accordo con una struttura pubblica per una sperimentazione. Le conclusioni dei tecnici ministeriali considerano comunque "che nei casi in cui la proprieta' intellettuale sia nella piena proprieta' dell'Istituto, e' invalsa la prassi di procedere con l'evidenza pubblica".