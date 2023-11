Caso Genovese: pm chiudono inchiesta anche su evasione

La procura di Milano ha notificato un nuovo avviso di chiusura delle indagini preliminari ad Alberto Genovese relativo al filone di inchiesta sulla presunta evasione fiscale commessa dallo stesso. Secondo le indagini del pm Paolo Filippini, coordinato dalla pm Letizia Mannella, l'ex imprenditore del web, oltre ai reati di natura sessuale e in materia di droga, per la contestata dichiarazione infedele dei redditi per quasi 4,4 milioni di euro, tra tra il 2018 e il 2019. Una somma sequestrata solo dopo la sentenza della Cassazione che confermo' il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame a seguito di un primo diniego del gip Tommaso Perna.

Caso Genovese, trovato un accordo con l'Agenzia delle Entrate

Nel frattempo Genovese, oggi assistito dai legali Salvatore Scuto, Antonella Calcaterra e Davide Ferrari, avrebbe trovato un accordo con l'Agenzia delle Entrate. Questa tranche d'inchiesta e' stata stralciata da quella principale che il prossimo 4 dicembre vedra' Genovese in udienza preliminare con le accuse di violenza sessuale, pedopornografia e oltraggio alla giustizia insieme ai co-imputati, a vario titolo, Sarah Borruso, ex fidanzata, e l'amico Daniele Leali.