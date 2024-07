Caso Genovese: processo bis, condanna a 1 anno e 3 mesi per tentata violenza

Alberto Genovese è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale nei confronti di un ex fidanzata dalla gup di Milano Chiara Valori che, pero', lo ha condannato a un anno e 3 mesi di reclusione per un episodio di tentata violenza di gruppo ai danni di un'altra ragazza, pedopornografia e intralcio alla giustizia. La Procura di Milano chiedeva per Genovese 3 anni e 4 mesi in continuazione alla condanna definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per cessione di droga e altri due episodi di violenza sessuale nei confronti di altrettante giovani ragazze.

Condannati l'ex fidanzata Sarah Borruso e l'amico dj Daniele Leali

Sono stati condannati a un anno anche l'altra ex fidanzata Sarah Borruso per la tentata violenza di gruppo e l'amico e dj Daniele Leali a 5 anni di reclusione per cessione di stupefacenti. L'ex imprenditore del web, presente al momento della lettura del verdetto, si e' lasciato andare con un pianto liberatorio mentre gli agenti della Penitenziaria lo accompagnavano al van per riportarlo al carcere di Bollate dove sta scontando la pena.