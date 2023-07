Caso La Russa jr, non solo Gilardoni. Altri due dj negli uffici della Polizia

Dopo Tommy Gilardoni, altri due dj sono stati ascoltati negli uffici della squadra Mobile nelle indagini sul presunto stupro denunciato da una ragazza nell'appartamento di Leonardo Apache La Russa.

Come riporta il Corriere della Sera, gli inquirenti hanno posto domande su orari e movimenti considerati "anomali". Dei due artisti, uno sarebbe stato a casa La Russa con Gilardoni e la ragazza ma solo per poco tempo. Lo stesso presidente del Senato, infatti, ha detto che la mattina che vide Leonardo e la ragazza di 22 anni insieme a letto, c’erano altri altri due ragazzi in casa.

Nuovi nomi si aggiungono, quindi, all'intreccio nato durante la serata alla discoteca Apophis

Secondo gli elementi acquisiti dagli investigatori, tramite tabulati telefonici e testimonianze, sarebbero stati lì quella notte. Altri nomi si aggiungono, quindi, all'intreccio nato durante la serata alla discoteca Apophis, luogo di incontro di amicizie sviluppate tra la Bocconi, le piscine del comasco e l'ambiente delle start-up di Londra.

Tommy Gilardoni e l'amicizia con il figlio di Madonna

Dove ha un'abitazione anche Tommy Gilardoni, il dj inserito nell'elenco degli indagati. Altre ricostruzioni sulla sua vita agiata e le sue conoscenze, gli attribuiscono un'amicizia con Rocco, il figlio della popstar Madonna.