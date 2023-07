Caso La Russa Jr, spunta un breve video: i pm cercano l'intero filmato

I pm che indagano sulla vicenda del presunto stupro che coinvolgerebbe il figlio di Ignazio La Russa hanno chiesto agli investigatori di acquisire, nella sua interezza, un filmato pubblicato sui social da uno dj presenti, lo scorso 18 maggio, alla discoteca Apophis.

Si vedono velocemente i ragazzi che ballano, i dj in consolle, altri giovani al bancone del bar

Il girato è uscito sui social nella versione da trenta secondi. Come riporta Repubblica, si vedono velocemente i ragazzi che ballano, i dj in consolle, altri giovani al bancone del bar. E il logo della serata: “Eclipse”. La stessa durante la quale, lo scorso 18 maggio, nella discoteca Apophis di Milano, erano presenti Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e la ragazza che alcuni giorni dopo lo ha denunciato per violenza sessuale.

Prosegue l'indagine: si punta sulle testimonianze di chi era presente quella notte nel club

Intanto proseguono le indagini dopo la denuncia della ventenne. L’inchiesta della pm Rosaria Stagnaro e dell’aggiunto Letizia Mannella, che coordinano il lavoro della Squadra mobile guidata da Marco Calì, non sta puntando sulle telecamere di videosorveglianza della discoteca. Si punta sulle testimonianze di chi era presente quella notte nel club e, nel caso rivelasse contenuti interessanti, sul video della serata uscito sui social.